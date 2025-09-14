Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 12:48

Рубль резко упадет? Курс сегодня, 14 сентября, что с долларом, евро и юанем

Обновленная купюра номиналом 5000 рублей Обновленная купюра номиналом 5000 рублей Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что российская валюта в течение осени будет дешеветь. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 14 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 14 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 14 сентября,, составляет 84,3798 рубля, курс евро — 99,3304 рубля, курс юаня — 11,8263 рубля.

Осенние месяцы — сентябрь, октябрь и ноябрь — ожидаются сложными для российской валюты. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса рубля из-за сезонного роста спроса на валюту со стороны импортеров, сокращения продаж валютной выручки экспортерами и неопределенности на глобальных рынках.

Что будет с российской валютой в октябре и ноябре 2025 года

По словам Михаила Зельцера, осенью доллар (согласно более ранним оценкам) должен был вернуться в область 85–90 рублей, евро — в районе 95–100 рублей, юань — 11,5–12 рублей.

«Ориентиры отработаны быстро. В моменте может быть и выше, но есть перекупленность и не исключается локальный откат, а к концу года — опять на верхние границы прогнозных диапазонов», — рассказал он NEWS.ru.

Эксперт-аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева считает, что возврат к значениям около 80 рублей за доллар в ближайшее время маловероятен.

«Рост действительно во многом сезонный, но в среднесрочной перспективе рубль вряд ли вернется к весенним уровням. Если доллар продолжит движение вверх, то диапазон 87–90 рублей за доллар выглядит вполне реалистично до конца года», — отметила она.

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в район 90−92 рублей. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки» — добавил эксперт.

При этом доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова уверена, что резкого обвала курса рубля этой осенью не произойдет.

«Многие факторы в большинстве своем направлены против рубля. Однако резкого обвала не произойдет, у Центрального банка имеются все ресурсы и методы, чтобы этого не допустить», — подчеркнула эксперт.

Иван Смирнов
И. Смирнов
