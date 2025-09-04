Финансист оценила вероятность резкого обвала курса рубля осенью

На сегодняшний день многие факторы, влияющие на курсы валют, направлены против российского рубля, признала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. Однако, по ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, резкого обвала этой осенью не произойдет. Горбунова подчеркнула, что Банк России имеет все средства, чтобы этого избежать.

Многие факторы в большинстве своем направлены против рубля. Однако резкого обвала не произойдет, у Центрального банка имеются все ресурсы и методы, чтобы этого не допустить, — убеждена она.

Финансист добавила, что одним из главных факторов, влияющих на укрепление курса рубля, является высокая ключевая ставка. Она напомнила, что ЦБ РФ опустил ее до 18%. Также не исключено, что ставка вновь будет снижена на следующем заседании. По мнению Горбуновой, такой шаг скажется на ослаблении рубля.

Ранее специалист по работе с ценными бумагами компании «БКС Мир инвестиций» кандидат экономических наук Михаил Зельцер предположил, что осенью стоимость доллара может достичь 85–90 рублей. В то же время курс евро может увеличиться до 95–100 рублей, а юаня — до 11,5–12 рублей.