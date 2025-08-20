Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:55

Россиян предупредили об осеннем скачке курса доллара

Экономист Зельцер: осенью доллар может вырасти до 90 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В осенний период стоимость доллара может достичь 85–90 рублей, предположил кандидат экономических наук и специалист по работе с ценными бумагами в компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru». В то же время курс евро может достичь 95–100 рублей, а юаня — 11,5–12 рублей.

По мнению Зельцера, вероятно, тенденция к укреплению иностранных валют сохранится из-за того, что Центральный банк снизил ключевую ставку, а экспортеры перестали продавать валютную выручку в обязательном порядке. По его словам, после значительного роста курсов иностранных валют в июле, вызванного опасениями по поводу санкций, в августе, когда начались активные переговоры, произошло некоторое снижение курсов. Сейчас наблюдается более плавное восстановление позиций иностранных валют и постепенное ослабление рубля после достижения многолетних максимумов.

На 19 августа курс валют был следующим: доллар стоил около 82,7 рубля, евро — около 94,4 рубля, юань — около 11,18 рубля. С начала 2025 года доллар потерял в цене примерно 21% по отношению к рублю, евро — 10,5%, а юань — 22%.

Ранее руководитель рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин сообщил, что в 2025 году цены на новое жилье вырастут минимум на 10%, а в некоторых регионах — более чем на 15% из-за правительственных мер по стимулированию спроса. Особенно заметный рост ожидается в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Россия
курсы
доллары
валюта
эксперты
рубли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Готовлю лечо по-гречески — фета творит чудеса
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.