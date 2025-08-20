Россиян предупредили об осеннем скачке курса доллара

В осенний период стоимость доллара может достичь 85–90 рублей, предположил кандидат экономических наук и специалист по работе с ценными бумагами в компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru». В то же время курс евро может достичь 95–100 рублей, а юаня — 11,5–12 рублей.

По мнению Зельцера, вероятно, тенденция к укреплению иностранных валют сохранится из-за того, что Центральный банк снизил ключевую ставку, а экспортеры перестали продавать валютную выручку в обязательном порядке. По его словам, после значительного роста курсов иностранных валют в июле, вызванного опасениями по поводу санкций, в августе, когда начались активные переговоры, произошло некоторое снижение курсов. Сейчас наблюдается более плавное восстановление позиций иностранных валют и постепенное ослабление рубля после достижения многолетних максимумов.

На 19 августа курс валют был следующим: доллар стоил около 82,7 рубля, евро — около 94,4 рубля, юань — около 11,18 рубля. С начала 2025 года доллар потерял в цене примерно 21% по отношению к рублю, евро — 10,5%, а юань — 22%.

