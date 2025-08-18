Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:39

Россиян предупредили о резком росте цен на новостройки

Аналитик Тумин: цены на новостройки в 2025 году вырастут до 15% и более

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на новостройки по итогам 2025 года вырастут как минимум на 10%, а в отдельных регионах — более чем на 15%, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Так эксперт прокомментировал готовящиеся властями меры по стимулированию спроса на жилье. По его словам, больше всего стоимость «квадрата» увеличится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Рост покупательской активности закономерно приведет к повышению цен, особенно в крупных агломерациях и регионах-лидерах по переселению. К концу 2025 года рост цен на жилье составит не менее 10% в среднем по стране, а в отдельных сегментах, например, в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, подъем может быть еще более заметным, до 15% и выше, — сказал Тумин.

Эксперт пояснил, что это нормальная реакция рынка: как только ипотека становится доступнее, квадратный метр начинает дорожать.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова посоветовала россиянам не продавать квартиру в 2025 году. По ее словам, через пару лет это можно будет сделать выгоднее. Эксперт пояснила, что ситуация на рынке во многом зависит от ключевой ставки Центробанка и ипотечных условий.

цены
новостройки
жильё
недвижимоcть
спрос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.