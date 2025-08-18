Россиян предупредили о резком росте цен на новостройки Аналитик Тумин: цены на новостройки в 2025 году вырастут до 15% и более

Цены на новостройки по итогам 2025 года вырастут как минимум на 10%, а в отдельных регионах — более чем на 15%, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Так эксперт прокомментировал готовящиеся властями меры по стимулированию спроса на жилье. По его словам, больше всего стоимость «квадрата» увеличится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Рост покупательской активности закономерно приведет к повышению цен, особенно в крупных агломерациях и регионах-лидерах по переселению. К концу 2025 года рост цен на жилье составит не менее 10% в среднем по стране, а в отдельных сегментах, например, в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, подъем может быть еще более заметным, до 15% и выше, — сказал Тумин.

Эксперт пояснил, что это нормальная реакция рынка: как только ипотека становится доступнее, квадратный метр начинает дорожать.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова посоветовала россиянам не продавать квартиру в 2025 году. По ее словам, через пару лет это можно будет сделать выгоднее. Эксперт пояснила, что ситуация на рынке во многом зависит от ключевой ставки Центробанка и ипотечных условий.