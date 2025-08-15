Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году Риелтор Перескокова: квартиру можно продать по более высокой цене через пару лет

Россиянам не стоит продавать квартиру в 2025 году, так как через пару лет это можно будет сделать выгоднее, заявила NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, ситуация на рынке во многом зависит от ключевой ставки Центробанка и ипотечных условий.

Если нужно продавать квартиру в горизонте одного года, то лучше это делать сейчас, пока рынок не ушел еще глубже в стагнацию и снижение цен. Если нет острой необходимости, то тогда можно подождать год-два и потом продать. Пока ставка Центробанка высокая, реальных покупателей с одобрением по рыночной ипотеке очень мало. Интерес этих покупателей может еще снизиться, и они все очень торгуются. Если не будет падения ключевой ставки Центробанка и не будет падения ипотечных ставок, то падение цен на вторичную недвижимость продолжится, — пояснила Перескокова.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков выразил мнение, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.