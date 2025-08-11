Риелтор ответил, как изменятся цены на новостройки осенью

Цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью, выразил мнение в беседе с NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.

На 15–20% увеличится рост цен на новостройки и вторичный рынок осенью. Новостройки в первую очередь начинают дорожать из-за того, что у нас появляется спрос. Спрос рождает предложение — закон экономики. Спрос появится. Говорят, что будет еще раз понижение ключевой ставки, а за ней понижение ипотечной ставки. Ввиду этого у нас спрос увеличится. Плюс ко всему за собой потянет спрос на вторичный рынок и повышение стоимости как на первичный, так и на вторичный рынки, — пояснил Бендриков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы строительства, заявил, что в России существует угроза банкротства 19% девелоперов. Он подчеркнул, что они находятся в зоне риска, но также могут и достроить свои объекты, так как уже перенесли сроки завершения работ.