11 августа 2025 в 10:06

В правительстве предупредили о риске банкротства 19% девелоперов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России существует угроза банкротства 19% девелоперов, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы строительства. Он подчеркнул, что они находятся в зоне риска, но также могут и достроить свои объекты, так как уже перенесли сроки завершения работ.

Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся — они могут и достроить, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также уточнил, что число девелоперов-банкротов может вырасти до 30%. По его словам, это произойдет, если ситуация с ключевой ставкой не изменится в позитивном ключе еще полгода, а также, если «не будет притока денег в отрасль».

Ранее Хуснуллин заявлял, что в России наблюдается замедление строительства. Однако, по его словам, главная цель остается неизменной — завершить возведение всех домов.

До этого правительство России выделило дополнительные 16,5 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта. Основная часть средств — 12,9 млрд рублей — направлена на строительство и реконструкцию дорог в шести регионах, включая ХМАО и Хабаровский край. Еще 3,7 млрд рублей пойдут на приведение в порядок дорожной сети в Кировской, Смоленской, Тверской и приграничных областях.

