Более 16,5 млрд рублей выделят в России на обновление дорог

Более 16,5 млрд рублей выделят в России на обновление дорог Минтранс РФ выделит на обновление дорожной инфраструктуры более 16,5 млрд рублей

В 2025 году на модернизацию дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет направлено дополнительно более 16,5 млрд рублей. Соответствующее решение поддержано правительством РФ по предложению Минтранса, сообщает пресс-служба ведомства.

Свыше 16,5 млрд рублей будет дополнительно выделено на обновление дорожной инфраструктуры в 2025 году, — сказано в сообщении.

Основная часть средств (12,9 млрд рублей) пойдет на строительство и реконструкцию дорог в шести регионах: ХМАО, Удмуртии, Брянской и Московской областях, Хабаровском крае и Адыгее. Еще 3,7 млрд рублей выделено на приведение в нормативное состояние дорожной сети Кировской, Смоленской и Тверской областей, а также на восстановление дорог в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей.

Таким образом, дополнительные ассигнования получат 11 субъектов РФ. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и повышение качества дорожной сети в различных регионах страны.

Ранее в Минтрансе сообщили, что Россия и Мадагаскар начали проработку возможности организации прямого авиасообщения между странами. Этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Андрея Никитина с главой транспортного ведомства Республики Мадагаскар Валери Рамундзавелу.