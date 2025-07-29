Россия может наладить прямое авиасообщение с «краем Земли» Россия и Мадагаскар начали проработку прямого авиасообщения

Россия и Мадагаскар начали проработку возможности организации прямого авиасообщения между странами, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. Этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Андрея Никитина с главой транспортного ведомства Республики Мадагаскар Валери Рамундзавелу.

Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов, — сказано в сообщении.

Как отметили в российском Минтрансе, между государствами уже существует необходимая нормативная база для организации воздушного сообщения. В ходе переговоров также рассматривалась инициатива создания совместной рабочей группы по транспортному сотрудничеству и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в транспортной сфере.

Ранее стало известно, что Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца текущего года. Директор по международному продвижению Офиса по туризму азиатской страны Акбал Сетия подчеркнул, что вопрос находится на финальной стадии обсуждения.