В России заметили сократившиеся темпы строительства

В России наблюдается замедление строительства, сообщил в ходе церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в регионах вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако, по его словам, главная цель остается неизменной — завершить возведение всех домов, передает ТАСС.

В текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но мы постоянно эту ситуацию совместно с регионами мониторим, контролируем каждого застройщика. Наша главная задача — чтобы были достроены все дома, — отметил Хуснуллин.

Ситуация в строительстве находится под контролем, заверил Хуснуллин. Он напомнил, что создан комплекс мер поддержки, обсуждавшихся на Госсовете. По ключевым мерам уже приняты решения, а некоторые еще прорабатываются.

Ранее правительство России выделило дополнительные 16,5 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта. Основная часть средств — 12,9 млрд рублей — направлена на строительство и реконструкцию дорог в шести регионах, включая ХМАО и Хабаровский край. Еще 3,7 млрд рублей пойдут на приведение в порядок дорожной сети в Кировской, Смоленской, Тверской и приграничных областях.