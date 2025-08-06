Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:34

В России заметили сократившиеся темпы строительства

Хуснуллин: в России наблюдается замедление строительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается замедление строительства, сообщил в ходе церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в регионах вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако, по его словам, главная цель остается неизменной — завершить возведение всех домов, передает ТАСС.

В текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но мы постоянно эту ситуацию совместно с регионами мониторим, контролируем каждого застройщика. Наша главная задача — чтобы были достроены все дома, — отметил Хуснуллин.

Ситуация в строительстве находится под контролем, заверил Хуснуллин. Он напомнил, что создан комплекс мер поддержки, обсуждавшихся на Госсовете. По ключевым мерам уже приняты решения, а некоторые еще прорабатываются.

Ранее правительство России выделило дополнительные 16,5 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта. Основная часть средств — 12,9 млрд рублей — направлена на строительство и реконструкцию дорог в шести регионах, включая ХМАО и Хабаровский край. Еще 3,7 млрд рублей пойдут на приведение в порядок дорожной сети в Кировской, Смоленской, Тверской и приграничных областях.

Марат Хуснуллин
строительство
недвижимость
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.