01 октября 2025 в 10:21

Сестра короля Великобритании Карла III встретилась в Киеве с Зеленским

Принцесса Анна Принцесса Анна Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сестра британского короля Карла III принцесса Анна прибыла в Киев, сообщает The Telegraph. По информации издания, 75-летняя принцесса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В публикации отмечается, что они обсудили вопросы поддержки со стороны Великобритании. Кроме того, монаршая особа встретилась с супругой главы государства Еленой Зеленской.

Принцесса Анна передала господину Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля, — сказано в материале.

Ранее сын британского монарха Карла III принц Гарри во время визита в Киев назвал стихийный мемориал погибшим бойцам ВСУ на площади Независимости одним из самых печальных зрелищ, которые ему доводилось видеть. Он отметил, что это место вызывает глубокую скорбь. По словам принца, его поразили масштабы мемориала.

До этого министр обороны Британии Джон Хили прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, во время встречи представители обоих государств обсудили военные проекты.

Владимир Зеленский
Карл III
Киев
королевская семья
