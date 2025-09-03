В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны Министр обороны Британии Хили прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Британии Джон Хили прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, во время встречи представители двух стран обсудят подготовку заседания в формате «Рамштайн» и совместные военные проекты.

Скоординируем во время встречи основные вопросы предстоящего заседания в формате «Рамштайн», которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты, — написал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что ключевые политические лидеры Европы проведут встречу в Париже для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Саммит состоится 4 сентября по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

На переговорах будут присутствовать главы ведущих европейских стран и международных организаций. Так, в парижских переговорах запланировано участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины. По ее словам, данные меры предусмотрены при поддержке США.