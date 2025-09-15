Сын короля Великобритании ужаснулся масштабам потерь ВСУ

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри назвал стихийный мемориал погибшим военнослужащим ВСУ на площади Независимости в Киеве одним из самых печальных зрелищ, которые ему доводилось видеть, пишет The Guardian. По его словам, данное место одновременно производит глубоко грустное и красивое впечатление. Также его впечатлили масштабы мемориала.

Я хотел найти место, где можно было бы спокойно возложить венок, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не представлял, как далеко он простирается, — заявил принц.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман говорил, что принц Гарри своим визитом в Киев демонстрирует желание вернуться в королевскую семью и в перспективе заявить о своих правах на престол. По его словам, хотя герцог Сассекский является младшим сыном монарха, история знает случаи отхождения от традиционной системы престолонаследия.

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что Гарри прибыл в Киев исключительно в целях самопиара. Сенатор добавил, что визит «запасного» члена королевской семьи не имеет практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.