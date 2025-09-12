Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:24

В Совфеде рассказали, зачем «запасной» британский принц приехал в Киев

Сенатор Джабаров: принц Гарри приехал в Киев только ради пиара

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Британский принц Гарри прибыл в Киев исключительно в целях пиара, заявил NEWS.ru первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По его мнению, визит «запасного» члена королевской семьи не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.

Кроме пиара, я вообще ничего не вижу в визите принца Гарри в Киев. Он абсолютно пустое место, ничего из себя не представляет. Будет разрабатывать новые способы поддержки военных? Это смешно. Британцы всегда пытаются куда-то лезть и хотят показать, что они что-то решают. Я бы на это даже не реагировал, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что Гарри прибыл на поезде в Киев, в ходе визита он встретится с премьером Украины Юлией Свириденко. Кроме того, принц вместе с представителями фонда Invictus Games планирует обсудить инициативы по реабилитации раненых военных.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что проводит больше времени с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем со своей женой. По его словам, он почти каждый день общается с главой Украины.

