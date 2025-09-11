Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским Стубб заявил, что он не может проводить время с женой из-за встреч с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас он проводит больше времени с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем со своей женой. Он добавил, что почти каждый день общается с главой Украины, передает телерадиокомпания Yle. Стубб также отметил, что его супруга приехала в Киев раньше него.

Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами больше времени, чем с собственной женой, — сказал Стубб.

Ранее глава офиса украинского главы государства Андрей Ермак заявил, что Стубб прибыл в республику с официальным визитом. Он отмечал, что в ходе поездки президент Финляндии встретится с Зеленским. Стороны обсудят гарантии безопасности, инвестиции в инфраструктуру и евроинтеграцию.

До этого Стубб заявил, что страны Евросоюза рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях. Речь идет о поддержке на земле, в воздухе, на море и в космосе. По его словам, в каждом из этих направлений есть до 20 различных способов участия и Европа готова рассматривать их комплексно.