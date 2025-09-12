В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии

Британский принц Гарри своим визитом в Киев демонстрирует желание вернуться в королевскую семью и, в перспективе, заявить о своих правах на престол, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, несмотря на то, что герцог Сассекский является младшим сыном монарха, известны случаи отхождения от традиционной системы престолонаследия.

В последнее время принц Гарри интересуется политикой, участвует в мероприятиях, приехал на Украину. Так он демонстрирует, что хочет вернуться в королевскую семью и британскую политику. Хотя он младший сын действующего монарха, то есть у него вроде бы нет оснований занять престол, но тут возможны всякие случайности. История не раз показывала, что и прямой наследник очень часто и по очень разным причинам выпадает из системы престоланаследия, — пояснил Вассерман.

Он отметил, что брак Гарри с американкой Меган Маркл не оправдал возложенных на принца надежд ни в политическом, ни в житейском плане. По мнению депутата, союз не смог стать связующим звеном между элитами Великобритании и США.

У меня вообще сложилось ощущение, что брак с Маркл оказался далеко не такой удачной затеей, как Гарри надеялся. Похоже, чисто в житейском смысле она оказалась так энергична, что, по сути, подминает его. Так что ему нужно восстанавливать внутрисемейные отношения. Более того, я полагаю, что и сам действующий король [Карл III] заинтересован в том, чтобы иметь резервного наследника, — резюмировал Вассерман.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Гарри прибыл в Киев исключительно в целях пиара. По его мнению, визит «запасного» члена королевской семьи не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.