Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, как он отзывался об уехавших коллегах?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым. Актеры дружат по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — делился он с Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в лентах «Брат», «Убойная сила», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной дозор», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой супругой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая также стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг актера заявил, что жена изменяет ему, но она опровергла эту информацию.

Игорь Лифанов Фото: Usoev Gennady/Legion Media

Что Лифанов говорил об уехавших артистах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — считает Лифанов.

Также актер признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.

Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь ее откровений», «Двое в лифте, не считая текилы», «Зинон. С приветом!», «Авантюра» и «Бесконечное начало».

В 2025 году должны также выйти ленты «Отверженные» и «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.

Недавно Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью Анастасией, которая пошла по его стопам и стала актрисой. В кадре его наследница позировала в наряде, обнажавшем грудь, из-за чего подписчики раскритиковали их фотосессию, назвав образ Анастасии слишком откровенным.

