Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, как он отзывался об уехавших коллегах?
Чем известен Лифанов
Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.
После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым. Актеры дружат по сей день.
«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — делился он с Teleprogramma.pro.
Лифанов снимался в лентах «Брат», «Убойная сила», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной дозор», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Сыщицы» и других.
Всего в его фильмографии более 100 работ.
Что известно о личной жизни Лифанова
Первой супругой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.
Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая также стала актрисой.
Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.
В 2023 году друг актера заявил, что жена изменяет ему, но она опровергла эту информацию.
Что Лифанов говорил об уехавших артистах
По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.
«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — считает Лифанов.
Также актер признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.
Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.
Чем сейчас занимается Лифанов
Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь ее откровений», «Двое в лифте, не считая текилы», «Зинон. С приветом!», «Авантюра» и «Бесконечное начало».
В 2025 году должны также выйти ленты «Отверженные» и «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.
Недавно Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью Анастасией, которая пошла по его стопам и стала актрисой. В кадре его наследница позировала в наряде, обнажавшем грудь, из-за чего подписчики раскритиковали их фотосессию, назвав образ Анастасии слишком откровенным.
