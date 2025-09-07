Маленькая пенсия, курсы в Дубае, отказ от работы на ТВ: куда пропал Нагиев

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев пожаловался в интервью, что его будущая пенсия составит всего 20 тысяч рублей, а накоплений ему не хватит на достойную старость. Что известно о заработках Нагиева, что за курсы он открыл в Дубае, почему он отказывается от работы на российском ТВ?

Сколько зарабатывает Нагиев

По словам Нагиева, несмотря на хорошие заработки, он накопил только $70 тысяч (5,7 млн рублей по текущему курсу). Эта сумма, по признанию артиста, кажется ему недостаточной для обеспечения старости.

«У меня русская пенсия. Посчитал — тысяч 20 будет в рублях», — рассказал он в YouTube-шоу Circle Property Dubai.

Тем временем стало известно, что Нагиев запустил мастер-классы по личностному росту в Дубае. По данным источника, в программе артиста существует три тарифа. Стоимость двухдневного интенсива составляет 310 тысяч рублей, недельного — 511 тысяч, а за VIP-занятия, которые длятся семь часов в небольших группах до восьми человек, клиенты платят 1,5 млн рублей.

Дмитрий Нагиев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В интервью Нагиев опроверг слухи, что его курсы в ОАЭ приносят большие деньги. Актер отметил, что не зарабатывает на этом проекте из-за высокой стоимости аренды зала и других расходов. Дмитрий признался, что занимается этим ради удовольствия.

«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез. <…> Думаю — инфоцыган? У нас 20 человек на курсе. Умножь на эту сумму, а потом вычти перелеты мои в бизнес-классе туда-обратно, нашу еду, проживание на троих. И посчитай, какой инфоцыган я. Вот я благодарен этим людям, что они мне тупо оплачивают перелет, проживание, и все. А о деньгах там <…> пока речи не идет», — отметил он.

Несмотря на это, Нагиев остается одним из высокооплачиваемых артистов в России. Рекламный агент Ирина Ворошилова сообщала, что он является обладателем самых больших контрактов среди актеров.

«За рекламу известной сотовой компании он, по слухам, получил около 100 млн рублей», — рассказала Ворошилова.

Кроме того, за четырехчасовое выступление в предновогодний период и во время январских праздников Нагиев, как предполагается, получал €95 тысяч (по курсу на конец 2024 года это было почти 6 млн рублей).

Сообщалось также, что гонорар Нагиева за съемочный день достигает 5 млн рублей. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что Дмитрий «долго и упорно» зарабатывал свою репутацию и «основательно потрудился в начале своей карьеры, чтобы зритель его максимально полюбил».

«Так что нет ничего удивительного в том, что Нагиеву готовы столько платить, это оправданно, контент окупается», — заявил кинокритик.

Почему Нагиев исчез с федерального ТВ, когда вернется

После начала СВО Нагиев отказался вести проекты на федеральных каналах, в том числе шоу «Голос» на Первом канале, и перестал посещать светские мероприятия. Тем не менее он активно снимался в сериалах, в том числе в проектах «Эскортница», «Кино про бандитов» и «Тень Чикатило».

Дмитрий Нагиев во время съемок шоу «Голос. Дети» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Причину отсутствия Нагиева в телевизионных шоу объяснил экс-солист «Аукцыона» и давний приятель артиста Сергей Рогожин.

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“. Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно четыре проекта! Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали можно, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках», — рассказал Рогожин в RuTube-шоу «Так сказать».

По словам музыканта, из-за этого Дмитрий также больше не ведет «Премию МУЗ-ТВ».

Журналистка Ксения Собчак связывала уход Нагиева с телевидения со спецоперацией. По ее словам, работа на Первом канале несет определенный риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет въезда в ряд стран.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Первый канал не комментировал слова журналистки.

