Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию Дмитрий Нагиев рассказал, что его пенсия составляет всего 20 тыс. рублей в месяц

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался в интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai, что его пенсия составляет всего 20 тыс. рублей. Кроме того, он добавил, что, несмотря на хорошие заработки, он накопил только $70 тыс. (5,7 млн рублей). Эта сумма, по признанию Нагиева, кажется ему недостаточной для обеспечения старости.

У меня русская пенсия. Посчитал — тысяч 20 будет в рублях, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Яблоки на снегу» 74-летний Михаил Муромов получает 12 300 рублей в месяц в качестве пенсии. Дополнительные надбавки не начисляются из-за его членства в Российском авторском обществе.

До этого жена 78-летнего Бари Алибасова Елена сообщила, что его пенсия составляет 26 тысяч рублей. Продюсер также получает выплату за звание заслуженного артиста России и московскую надбавку. Данную сумму супруга основателя группы «На-На» назвала в целом достаточной для жизни в Москве. Елена добавила, что Бари Каримович неприхотлив в быту, а все силы и средства вкладывает в творчество.