Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?

Владимир Путин во время тренировки со сборной России по дзюдо в спортивно-тренировочном комплексе «Юг-спорт»

Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимиру Путину удается всегда быть на пике концентрации. Каким образом российский лидер справляется со стрессом и нагрузками?

Как Путину удается всегда быть на пике концентрации

По словам Пескова, президент России всегда поддерживает здоровый образ жизни и находится на пике концентрации, даже если спать получается всего несколько часов в день. Он добавил, что Путин ежедневно занимается спортом — исключением являются лишь деловые поездки.

На вопрос, как Путину удается поддерживать такой тяжелый график, Песков ответил: «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил. Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять».

Иногда на сон российскому лидеру остается меньше четырех часов в день, утверждает Песков.

«Как киборг!» — комментируют слова Пескова пользователи Сети.

В конце апреля 2019 года президент РФ заявил, что из-за напряженного графика в последние дни спал по шесть часов в сутки, но ему этого вполне хватает.

«Засыпал и спал по 5,5–6 часов. Нормально, высыпаюсь», — говорил Путин.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Как Путин занимается спортом

В мае в рамках документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» Путин рассказал, каким спортом занимается и в каком объеме. Также он показал свой тренажерный зал в Кремле.

«Это вот самая главная часть», — сказал президент, демонстрируя «спортуголок».

По словам главы государства, в зале он ежедневно занимается по 1,5 часа. Он также ходит в бассейн и проводит ледовые тренировки.

В январе 2024 года Путин на встрече с представителями общественности Анадыря, отвечая на вопрос одной из участниц, заявил, что у него всегда остается время для занятий спортом.

«Я делаю это каждый день минимум по два часа», — сказал он.

Он согласился с комментарием участницы, что это «немало», и назвал озвученный им временной промежуток примерным, добавив, что иногда и «чуть побольше бывает»: «Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ — [получается] два с половиной часа».

В целом Путин занимается единоборствами более 50 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо. Также у него есть черный пояс по карате.

Владимир Путин перед церемонией награждения победителей олимпийских соревнований по дзюдо, 2012 год Фото: kremlin.ru

Какие поездки недавно совершил Путин

3 сентября Путин прибыл во Владивосток для участия в пленарном заседании Восточного экономического форума, состоявшемся 5 сентября. Предыдущие четыре дня президент России провел в Китае — он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества, посетил военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, встретился в двустороннем формате с председателем КНР Си Цзиньпином, индийским премьером Нарендрой Моди и другими лидерами.

После ВЭФ Путин направился в Самару, где провел совещание по двигателестроению и посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав госкорпорации «Ростех». Также глава государства встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Самара стала четвертым городом, который Путин посетил на неделе. Первым стал китайский Тяньцзинь, который принимал саммит ШОС. Затем президент России посетил Пекин, где состоялся парад по случаю юбилея окончания ВОВ.

Читайте также:

«Писал Путину». Осужденный экс-сенатор Арашуков хочет на СВО: отпустят ли?

«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от Пушкинской

Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные качели