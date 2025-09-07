«Не могу понять»: Песков поразился одной способности Путина Песков: Путину хватает всего несколько часов сна в день

Президент России Владимир Путин ведет активный образ жизни и сохраняет высокую работоспособность даже при минимальном количестве сна, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что глава государства спит всего несколько часов в день.

Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил. Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять, — отметил Песков.

Песков подчеркнул, что иногда на сон у главы государства остается даже меньше четырех часов в день. Он отметил, что во время заграничных рабочих поездок у Владимира Путина не получается заниматься спортом, однако в России он уделяет этому время ежедневно.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин не интересуется книгами и фильмами о себе. Он пояснил, что президент просто не хочет терять время.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал президента США Дональда Трампа невероятно энергичным человеком без выключателя. Он отметил, что от президента могут поступать звонки даже глубокой ночью.