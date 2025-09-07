Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:55

«Не могу понять»: Песков поразился одной способности Путина

Песков: Путину хватает всего несколько часов сна в день

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин ведет активный образ жизни и сохраняет высокую работоспособность даже при минимальном количестве сна, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что глава государства спит всего несколько часов в день.

Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил. Потом — он же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять, — отметил Песков.

Песков подчеркнул, что иногда на сон у главы государства остается даже меньше четырех часов в день. Он отметил, что во время заграничных рабочих поездок у Владимира Путина не получается заниматься спортом, однако в России он уделяет этому время ежедневно.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин не интересуется книгами и фильмами о себе. Он пояснил, что президент просто не хочет терять время.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал президента США Дональда Трампа невероятно энергичным человеком без выключателя. Он отметил, что от президента могут поступать звонки даже глубокой ночью.

Владимир Путин
спорт
политика
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабье лето затянется на весь сентябрь? Где сейчас холоднее и жарче всего
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.