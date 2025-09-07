Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:14

Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа

Вэнс назвал Трампа энергичным человеком без выключателя

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп является невероятно энергичным человеком без выключателя, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Fox News он отметил, что от президента могут поступать звонки даже глубокой ночью.

Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00:30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме». Это как: «Господин президент, вы спали прошлой ночью?», — отметил Вэнс.

Он также подчеркнул, что Трамп умеет вдохновлять команду и доверять им решение важных задач. Вэнс отказался обсуждать президентские выборы в 2028 году, сосредоточившись на текущих задачах. Он пояснил, что американцы устали от политиков, начинающих предвыборную гонку сразу после вступления в должность.

До этого Трамп заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является сильным лидером и уважаемым человеком. Он напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».

Дональд Трамп
политика
Джеймс Вэнс
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.