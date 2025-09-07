Американский лидер Дональд Трамп является невероятно энергичным человеком без выключателя, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Fox News он отметил, что от президента могут поступать звонки даже глубокой ночью.

Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00:30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме». Это как: «Господин президент, вы спали прошлой ночью?», — отметил Вэнс.

Он также подчеркнул, что Трамп умеет вдохновлять команду и доверять им решение важных задач. Вэнс отказался обсуждать президентские выборы в 2028 году, сосредоточившись на текущих задачах. Он пояснил, что американцы устали от политиков, начинающих предвыборную гонку сразу после вступления в должность.

До этого Трамп заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является сильным лидером и уважаемым человеком. Он напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».