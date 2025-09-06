Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 09:18

Стало известно, как Трамп относится к Лукашенко

Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является сильным лидером и уважаемым человеком, заявил президент США Дональд Трамп. В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете он напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности». Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава Белоруссии — очень уважаемый человек, сильный лидер, — сказал президент США.

Он выразил мнение, что Лукашенко помилует и других заключенных из разных стран. В настоящее время, по оценкам Трампа, их количество достигает 1400.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что его встречи с президентом Белоруссии даром не проходят. Последние их переговоры состоялись в Пекине.

Ранее Лукашенко признался, что может рассказать Путину вещи, которые ему больше никто не скажет. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ. Он назвал российского лидера умным и подготовленным человеком, заверив, что ценит сложившиеся взаимоотношения.

