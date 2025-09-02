Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко Путин: встречи с Лукашенко не проходят даром

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко даром не проходят, пишет Кремль. В настоящее время политики обсуждают ряд вопросов в Пекине. Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия занимает четвертое место среди торговых партнеров России.

Все-таки наши встречи даром не проходят. Что это все-таки результат нашей с вами совместной работы. Это очень здорово. Я очень рад вас видеть, — ответил Путин Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине. Президент заявил, что нацизм мог перерасти в фашизм. Также лидер заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.

Тем временем президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Она уточнила, что переговоры могут быть организованы в Женеве. Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.