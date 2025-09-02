Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:32

Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко

Путин: встречи с Лукашенко не проходят даром

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Александр Казаков/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко даром не проходят, пишет Кремль. В настоящее время политики обсуждают ряд вопросов в Пекине. Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия занимает четвертое место среди торговых партнеров России.

Все-таки наши встречи даром не проходят. Что это все-таки результат нашей с вами совместной работы. Это очень здорово. Я очень рад вас видеть, — ответил Путин Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине. Президент заявил, что нацизм мог перерасти в фашизм. Также лидер заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.

Тем временем президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Она уточнила, что переговоры могут быть организованы в Женеве. Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Владимир Путин
Александр Лукашенко
политика
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»
Замерзнут без газа и света: как Словакия и РФ отомстят Украине за «Дружбу»
Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана
Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами
«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль
В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута
Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20
НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи
В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»
Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном
Над Черным морем уничтожили два беспилотника
Заготовки из сливы на зиму: сладкий подарок себе и близким
Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью
Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов
Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость
Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%
Украинские пограничники открыли огонь по беглецам
Взрывы прогремели в Киевской области
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.