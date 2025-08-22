Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 19:54

Лукашенко раскрыл, в чем эксклюзивность его отношений с Путиным

Лукашенко заявил, что может рассказать Путину любые вещи

Владимир Путин с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Владимир Путин с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину вещи, которые ему больше не скажет никто. Политик также подчеркнул, что находится в дружеских отношениях с главой РФ, передает Telegram-канал «Пул Первого».

У нас близкие, дружеские отношения с президентом Путиным. Мы обсуждаем любую тему. Он высказывает мне, может меня покритиковать. Я ему прямо в глаза сказать могу то, что ему никто не скажет в силу определенных каких-то причин, — пояснил лидер Белоруссии.

Лукашенко также назвал Путина умным и подготовленным человеком. Он подчеркнул, что ценит сложившиеся взаимоотношения с главой РФ.

Ранее белорусский лидер заявил, что мир между Россией и Украиной стал ближе, чем когда-либо. По его словам, позиция РФ имеет ключевое значение для достижения мира, поскольку Москва играет определяющую роль на фронте, в то время как Украине «крайне опасно» продолжать боевые действия.

До этого Лукашенко рассказал, что украинским властям следует немедленно прекратить боевые действия. Он призвал Киев к подписанию мирного соглашения с Москвой, подчеркнув, что в противном случае Украина может лишиться всей своей государственности.

