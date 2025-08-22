Лукашенко раскрыл, насколько близок мир на Украине Лукашенко: Россия и Украина сейчас максимально близки к миру

Мир между Россией и Украиной стал ближе, чем когда-либо, передает заявление белорусского лидера Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». По его словам, позиция РФ имеет ключевое значение для достижения мира, поскольку Москва играет определяющую роль на фронте, в то время как Украине «крайне опасно» продолжать боевые действия.

Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной, — сказал глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что украинским властям следует немедленно прекратить боевые действия. Он призвал Киев к подписанию мирного соглашения с Москвой, подчеркнув, что в противном случае Украина может лишиться всей своей государственности.

Кроме того, президент Белоруссии в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом отметил, что установление мира на Украине потребует поэтапных шагов. По его словам, ключевым условием является прекращение боевых действий. Он также отметил посредническую роль главы Белого дома в этом вопросе.