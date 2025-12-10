Академик раскрыл показатели заболеваемости гриппом в стране

За последнюю неделю показатели заболеваемости гриппом выросли на 19%, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, цифры на первый взгляд пугают. Однако от средней заболеваемости в сезоне ситуация не отличается, добавил ученый.

Если мы смотрим на цифры, то они на первый взгляд пугают. Но так как идет еженедельный отчет заболеваемости, то за последнюю неделю этот показатель вырос на 19%. Но в целом, повторяю, от средней многолетней заболеваемости ситуация в этом эпидсезоне ничем не отличается. Специалисты не видели никакой критической отметки. Все как из года в год, — подчеркнул Горелов.

Академик добавил, что есть определенные параметры, а именно средние многолетние показатели, которые могут отличаться по регионам. Однако так или иначе заболеваемость, особенно заболеваемость гриппом, всегда находится «на острие», отметил Горелов.

Потому что это одно из самых серьезных заболеваний в мире. И в настоящий момент проводится геномный мониторинг за многими возбудителями COVID и других респираторных инфекций, — заключил академик.

Ранее Горелов допустил, что вирус птичьего гриппа может вызвать следующую пандемию. По его словам, возбудитель пока не передается между людьми, но в какой-то момент он может мутировать. Главной опасностью вируса является высокая летальность.