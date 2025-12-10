Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:18

Академик раскрыл показатели заболеваемости гриппом в стране

Академик Горелов: за неделю показатели заболеваемости гриппом выросли на 19%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За последнюю неделю показатели заболеваемости гриппом выросли на 19%, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, цифры на первый взгляд пугают. Однако от средней заболеваемости в сезоне ситуация не отличается, добавил ученый.

Если мы смотрим на цифры, то они на первый взгляд пугают. Но так как идет еженедельный отчет заболеваемости, то за последнюю неделю этот показатель вырос на 19%. Но в целом, повторяю, от средней многолетней заболеваемости ситуация в этом эпидсезоне ничем не отличается. Специалисты не видели никакой критической отметки. Все как из года в год, — подчеркнул Горелов.

Академик добавил, что есть определенные параметры, а именно средние многолетние показатели, которые могут отличаться по регионам. Однако так или иначе заболеваемость, особенно заболеваемость гриппом, всегда находится «на острие», отметил Горелов.

Потому что это одно из самых серьезных заболеваний в мире. И в настоящий момент проводится геномный мониторинг за многими возбудителями COVID и других респираторных инфекций, — заключил академик.

Ранее Горелов допустил, что вирус птичьего гриппа может вызвать следующую пандемию. По его словам, возбудитель пока не передается между людьми, но в какой-то момент он может мутировать. Главной опасностью вируса является высокая летальность.
РАН
грипп
болезни
Александр Горелов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.