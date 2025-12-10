Экс-нардеп раскрыл причину обысков НАБУ после согласия Зеленского на выборы

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает проводить обыски из-за несогласования президентом страны Владимиром Зеленским мирного плана по конфликту с Россией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, сотрудники НАБУ по-прежнему имеют множество оснований для проведения проверок.

НАБУ — это не только Центральный аппарат в Киеве. НАБУ имеет региональные представительства, они тоже собирают доказательства. Прослушка ведется на местном уровне. Поэтому нет ничего удивительного: материала очень много, и пока нет того договорняка, чтобы кто-то сказал: «Он сказал: на выборы. Американцы, стоп». Я приведу пример: вчера была статья лидера международного движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, который прямо написал [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), что единственная возможность попытаться урегулировать ситуацию — это убрать Зеленского как препятствие. Неслучайно Трамп подчеркнул, что подчиненные Зеленского согласны с планом, а он — нет, — пояснил Олейник.

Как отметил экс-нардеп, Зеленский выразил согласие на проведение выборов, но при этом выдвинул такие условия, что их выполнение представляется невозможным. Например, по словам Олейника, президент Украины запросил у США гарантии безопасности для избирательного процесса. Однако он подчеркнул, что в России внешние силы не предоставляли никакой поддержки в обеспечении безопасности во время выборов.

В России были продуманы механизмы, чтобы обеспечить возможность проголосовать всем гражданам, даже тем, кто находился в зоне боевых действий. 20 дней давалось до выборов, и три дня во время выборов было доступно электронное голосование. Не было ни одной жалобы на то, что кто-то не смог проголосовать. Украина могла бы создать такие механизмы, взяв пример с Америки, где за месяц до выборов начинается досрочное голосование, там почтой голосуют, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ провели обыски в центральном офисе Налоговой службы Украины. Предполагается, что это связано с коррупционным скандалом в энергетическом секторе.