Отсутствие Дубовицкой на съемках «Аншлага» связали с одним фактором

Ведущая Регина Дубовицкая не была на съемках новогоднего выпуска «Аншлага», которые проходили в начале декабря, передает корреспондент NEWS.ru. На съемках режиссер программы сказала, что Дубовицкая не очень хорошо себя чувствует, ее доснимут отдельно, и в эфире она все-таки появится.

Она [Дубовицкая] не так себя хорошо чувствует, как если бы сидела с нами за столом. Но мы ее подмонтируем, мы сделаем досъемку и она будет с нами в эфире, — сказала режиссер программы массовке на съемках новогоднего выпуска «Аншлага».

2 декабря прошли съемки выпуска «Аншлага», программу покажут на Старый Новый год на телеканале «Россия». В праздничном выпуске приняли участие Елена Воробей, Владимир Винокур, Клара Новикова, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Игорь Маменко и другие.

В прессе периодически появляются сообщения об ухудшении здоровья 81-летней Дубовицкой. Телеведущая эти новости опровергает или игнорирует.

