Ставший отцом более 200 детей донор оказался с «бракованной» спермой Донор с раковой мутацией TP53 стал отцом 197 детей в Европе

Датский донор спермы, известный под номером 7069 и псевдонимом Кьельд в программе Европейского банка спермы, оказался носителем мутации в гене TP53 — ген отвечает за подавление злокачественных опухолей, сообщает Daily Mail. По данным расследования, его биоматериал использовался в 14 странах: мужчина стал отцом как минимум 197 детей, некоторые из которых унаследовали мутацию и заболели.

Как пишет DM, мутация в гене TP53 присутствовала в 10–19% сперматозоидов донора, что означает высокий риск онкологии среди новорожденных. Биоматериал Кьельда использовали в клиниках Европы с 2006 по 2022 год, и только в 2023 году его применение прекратили после выявления генетического дефекта.

Детей от донора зарегистрировали в Дании, Испании, Бельгии, Германии и Исландии. При этом биоматериал отправляли также в другие страны, но не везде фиксировались беременности. Эксперты указали, что ситуация с «гуляющей» мутированной спермой стала возможной из-за отсутствия единого регулирования донорства в Европе.

Ранее в США пациент скончался от бешенства после пересадки зараженной почки. Донором органа стал житель Айдахо, который заразился, спасая котенка от скунса, но за помощью обращаться не стал. После его смерти органы использовались для трансплантации. Трое других пациентов, получивших от того же донора ткани роговицы, прошли профилактическое лечение.