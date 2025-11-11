Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:00

Свыше 70 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области с начала 2025 года собрали свыше 70 тонн донорской крови, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав по региону. Это на пять тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве напомнили, что донорская кровь необходима пациентам с травмами и ожогами, а также людям с онкологическими заболеваниями. Кроме того, ее применяют при оказании помощи детям, рожденным раньше срока, и пострадавшим в ДТП.

Все желающие старше 18 лет могут стать донорами. При этом важно, чтобы у них не было противопоказаний по здоровью.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина сообщила о возможности для граждан России проставить в паспорт официальную отметку о группе крови и резус-факторе. Штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу документа.

доноры
здоровье
Подмосковье
медицина
