26 сентября 2025 в 05:49

Россиянам рассказали как можно использовать 18-ю страницу паспорта

Депутат Дрожжина: в РФ могут бесплатно поставить штамп о группе крови в паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Юлия Дрожжина сообщила о возможности для граждан России проставить в паспорт официальную отметку о группе крови и резус-факторе, передает РИА Новости. Она пояснила, что штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает информацию о крови, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника.

Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, — заявила Дрожжина.

Услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования без дополнительной оплаты, добавила она. Для оформления отметки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или на станцию переливания крови, имея при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и при наличии — паспорт донора.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологией, анемией и ослабленным иммунитетом. По его словам, также процедура противопоказана при психических расстройствах.

кровь
паспорта
Госдума
ОМС
