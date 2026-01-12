Атака США на Венесуэлу
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам

Психиатр Костюк заявил о росте числа пациентов с тревогой и бессонницей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее частыми причинами для обращения москвичей к специалистам по психическому здоровью стали проблемы со сном, ощущение повышенного давления и боли в сердце, а также нарушения в работе пищеварения, рассказал главный врач больницы им. Алексеева Георгий Костюк в эфире Радио РБК. По его словам, количество горожан, нуждающихся в такой помощи, в последнее время значительно увеличилось.

Костюк отметил, что объективным индикатором этого тренда стал заметный рост продаж антидепрессантов. С 2020 года их объем увеличился на 15–20%.

Психиатр также привел социально-демографический портрет типичного пациента: две трети обращений приходится на людей в возрасте 20–50 лет, причем 78% из них составляют женщины. Он предположил, что они либо тщательнее относятся к своему психологическому состоянию, либо оказываются более уязвимыми перед современными вызовами.

Надо понимать, что мы живем в очень энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией. <...> Причин для фрустрации, для разочарований, для стрессов очень много. Да и все эти процессы ускоряются. Особенно здесь важен информационный поток, — отметил главврач.

Ранее врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович заявила, что попытки постоянного контроля партнера приводят к потере у него ощущения любви. По ее словам, ревность является проявлением внутренней тревоги и страха быть брошенным.

