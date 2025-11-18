Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения

Врач Попович: находящийся под контролем партнер не чувствует себя любимым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попытки постоянного контроля партнера в конечном счете приводят к тому, что он перестает чувствовать себя любимым, заявила NEWS.ru врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович. По ее словам, ревность является проявлением внутренней тревоги и страха быть брошенным.

Навязчивая ревность — это история не про любовь, а про тревогу и страх, что тебя могут бросить, заменить, забыть. Чем сильнее этот страх, тем плотнее захват: «Где ты?», «Почему не ответил?», «С кем ты был?». На короткое время контроль снижает тревогу. Кажется, будто стало спокойнее, но эффект недолговременный. Реальный источник боли не снаружи, а внутри. Партнер, находящийся под контролем, не чувствует себя любимым. Доверие рушится с обеих сторон: один устал доказывать, другой — искать подтверждения, — пояснила Попович.

Она добавила, что для преодоления разрушительной ревности необходима серьезная работа над собой. По словам специалиста, ключом к решению проблемы является осознание того, что партнер — это не собственность, а добровольный спутник.

Ревность — признак не силы чувств, а внутренней неустойчивости. Она говорит не «я тебя люблю», а «мне страшно без тебя». Отпустить — не значит перестать любить. Это значит признать, что человек — не собственность, что рядом остаются не потому, что держат, а потому что хочется быть рядом. Навязчивая ревность — это не про характер, а про тревожные механизмы. Нужно работать с этим через психотерапию, честный разговор с собой, восстановление опоры на себя, — резюмировала Попович.

Ранее психолог Елена Лосева заявила, что сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.

