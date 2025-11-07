Психолог рассказала, почему современным людям так сложно создавать семьи Психолог Лосева: излишнее самокопание мешает людям в создании семьи

Сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде, заявила «Радио 1» психолог Елена Лосева. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.

На каком-то этапе человек понимает, что ему настолько тяжело устраивать отношения, что он выбирает одиночество. Это разваливает общество, из-за этого последствия возникают различные конфликты, — отметила Лосева.

Она добавила, что современное общество утратило навыки живого общения и культуру долгосрочных отношений. Молодежь, по ее словам, в случае разногласий все чаще обрывает отношения, а не пытается найти корень проблемы.

