07 ноября 2025 в 13:39

Психолог рассказала, почему современным людям так сложно создавать семьи

Психолог Лосева: излишнее самокопание мешает людям в создании семьи

Сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде, заявила «Радио 1» психолог Елена Лосева. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.

На каком-то этапе человек понимает, что ему настолько тяжело устраивать отношения, что он выбирает одиночество. Это разваливает общество, из-за этого последствия возникают различные конфликты, — отметила Лосева.

Она добавила, что современное общество утратило навыки живого общения и культуру долгосрочных отношений. Молодежь, по ее словам, в случае разногласий все чаще обрывает отношения, а не пытается найти корень проблемы.

Ранее психолог Анна Сухова заявила, что ревность в отношениях может возникнуть из-за травмы отвержения или предательства. Она объяснила, что мозг, однажды переживший такую травму, настраивается на постоянный риск угрозы.

