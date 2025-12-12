Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство из ревности

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 17:37

В Ростовской области мужчину, протащившего сожительницу на машине, а после убившего ее кувалдой на почве ревности, приговорили к пожизненному лишению свободы, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел в июне прошлого года в поселке Реконструктор Аксайского района.

В Ростовской области мужчина осужден за совершение особо тяжких преступлений к пожизненному лишению свободы, — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что фигурант избил возлюбленную, а затем протащил по дороге, привязав ее за ноги буксировочным тросом к автомобилю. После этого он нанес женщине несколько ударов кувалдой по голове. После убийства он скинул тело женщины в овраг. За два месяца до этого он повредил машину женщины.

Второе убийство фигурант совершил, находясь в СИЗО. По данным ведомства, он убил сокамерника в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что мужчина около года жаловался, что ребенок из соседней квартиры слишком громко бегает и топает. В выходные скандал достиг пика: подозреваемый ворвался в квартиру соседей и жестоко избил обоих. 34-летняя женщина и ее сын, которому через неделю должно было исполниться семь лет, скончались на месте. Тела обнаружила другая соседка после звонка отца ребенка, который не мог связаться с семьей.

