Бывшая королева красоты убила 18-месячного малыша из ревности

В американском штате Джорджия бывшая королева красоты Тринити Поуг была обвинена в убийстве 18-месячного сына своего парня, на которое она пошла из ревности, пишет The New York Post. Девушка не хотела воспитывать чужого ребенка и ее раздражало, что партнер обращает на малыша много внимания.

Трагедия произошла в январе 2024 года в общежитии, пока отец мальчика, Джулиан Уильямс, ненадолго отлучился. Вскоре после этого Поуг написала ему, что ребенок не дышит, и, несмотря на усилия врачей, тот скончался в больнице от полученных травм. Спустя неделю Поуг были предъявлены обвинения в убийстве, жестоком обращении и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Прокурор считает, что мотивом преступления стало то, что девушка хотела иметь своих детей, а не растить чужого. Доказательством вины девушки служат и данные с ее смартфона: в день трагедии подозреваемая писала соседке, что больше не может находиться с ребенком, а также искала в интернете, как скрыть перелом черепа. Поуг заявила о своей невиновности. По ее словам, ребенок сам упал с кровати, но судмедэксперт счел эту версию несостоятельной. В случае признания виновной по всем пунктам, 20-летней девушке грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.

Ранее во Франции впервые вынесли пожизненный приговор без права на условно-досрочное освобождение для женщины — Дахии Бенкиред. Ее признали виновной в жестоком убийстве 12-летней Лолы Дивье. По данным следствия, Бенкиред похитила девочку, подвергла ее пыткам, изнасиловала, после чего убила.