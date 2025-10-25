Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО Во Франции вынесли первый пожизненный приговор женщине без права на УДО

Во Франции впервые вынесли пожизненный приговор без права на условно-досрочное освобождение для женщины, сообщает The Mirror. Дахии Бенкиред признали виновной в жестоком убийстве 12-летней Лолы Дивье. Преступление было совершено в октябре 2022 года в Париже.

По данным следствия, Бенкиред похитила девочку, подвергла ее пыткам, изнасиловала, после чего убила. Прокуратура охарактеризовала обвиняемую как «чрезвычайно опасную» личность с высоким риском рецидива.

Мать погибшей назвала преступницу «дьявольским монстром», заявив, что ее сердце «разбито навсегда». Приговор по строгости приравнен к наказанию террориста Салаха Абдеслама, осужденного за теракты в Париже в 2015 году. Женщину будут содержать в условиях усиленной безопасности под постоянным наблюдением.

