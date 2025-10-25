Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:30

Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО

Во Франции вынесли первый пожизненный приговор женщине без права на УДО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции впервые вынесли пожизненный приговор без права на условно-досрочное освобождение для женщины, сообщает The Mirror. Дахии Бенкиред признали виновной в жестоком убийстве 12-летней Лолы Дивье. Преступление было совершено в октябре 2022 года в Париже.

По данным следствия, Бенкиред похитила девочку, подвергла ее пыткам, изнасиловала, после чего убила. Прокуратура охарактеризовала обвиняемую как «чрезвычайно опасную» личность с высоким риском рецидива.

Мать погибшей назвала преступницу «дьявольским монстром», заявив, что ее сердце «разбито навсегда». Приговор по строгости приравнен к наказанию террориста Салаха Абдеслама, осужденного за теракты в Париже в 2015 году. Женщину будут содержать в условиях усиленной безопасности под постоянным наблюдением.

Ранее жителя Индонезии задержали по подозрению в убийстве школьницы. Конфликт между ними возник из-за отказа купить 15-летней любовнице смартфон iPhone. Мужчина избил ее деревянной палкой до потери сознания, а затем сбросил тело в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Франция
приговоры
убийства
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.