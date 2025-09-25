Мужчина зверски убил 15-летнюю любовницу после просьбы купить iPhone

Жителя Индонезии задержали по подозрению в убийстве школьницы, передает Kwong Wah. Конфликт между ними возник из-за отказа купить 15-летней любовнице смартфон iPhone. Мужчина избил ее деревянной палкой до потери сознания, а затем сбросил тело в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка потребовала у 42-летнего возлюбленного приобрести телефон за 8 млн индонезийских рупий (40 тыс. рублей), но он смог предложить лишь сумму втрое меньше. В ответ на отказ она бросила бойфренду деньги в лицо, после чего началась ссора.

Тело подростка обнаружили спустя два дня. Позже мужчина попытался покончить с собой, но родственники вовремя доставили его в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге молодая женщина, находящаяся в декретном отпуске, облила бензином и подожгла автомобиль с предполагаемой любовницей мужа внутри. Пострадавшая успела выбраться из горящей машины с ожогами 80% тела и была доставлена в реанимацию. Против нападавшей возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

До этого в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую посчитала любовницей мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою супругу.