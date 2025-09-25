Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:18

Мужчина зверски убил 15-летнюю любовницу после просьбы купить iPhone

В Индонезии мужчина убил 15-летнюю любовницу из-за просьбы подарить iPhone

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителя Индонезии задержали по подозрению в убийстве школьницы, передает Kwong Wah. Конфликт между ними возник из-за отказа купить 15-летней любовнице смартфон iPhone. Мужчина избил ее деревянной палкой до потери сознания, а затем сбросил тело в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка потребовала у 42-летнего возлюбленного приобрести телефон за 8 млн индонезийских рупий (40 тыс. рублей), но он смог предложить лишь сумму втрое меньше. В ответ на отказ она бросила бойфренду деньги в лицо, после чего началась ссора.

Тело подростка обнаружили спустя два дня. Позже мужчина попытался покончить с собой, но родственники вовремя доставили его в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге молодая женщина, находящаяся в декретном отпуске, облила бензином и подожгла автомобиль с предполагаемой любовницей мужа внутри. Пострадавшая успела выбраться из горящей машины с ожогами 80% тела и была доставлена в реанимацию. Против нападавшей возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

До этого в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую посчитала любовницей мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою супругу.

iPhone
Индонезия
подарки
смартфоны
убийства
любовницы
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Хищные божьи коровки атакуют регионы России
Нарколог рассказал о коварной особенности женского алкоголизма
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.