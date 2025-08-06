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06 августа 2025 в 11:56

Россиянка попыталась сжечь любовницу мужа

Жительница Санкт-Петербурга подожгла машину с соперницей внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге пьяная женщина подожгла автомобиль с соперницей внутри, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». По данным источника, задержанная находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Очевидцы сообщили, что из горящей машины Chery Tiggo 7 Pro на улице Первого Мая выбежала обгоревшая женщина. Прибывшие на место экстренные службы установили, что иномарка принадлежит 41-летней петербурженке. Ее облила и подожгла молодая мать — она приревновала своего супруга к сопернице.

Предполагаемую любовницу доставили в больницу с термическим ожогом 80% поверхности тела. В настоящее время она находится в реанимации, против ревнивицы завели уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Ранее в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую посчитала любовницей мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою супругу.

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ревность
Санкт-Петербург
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