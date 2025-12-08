Победительница конкурса красоты ушла в монастырь В Бразилии победительница конкурса красоты стала монахиней в 18 лет

Победительница молодежного конкурса красоты в Бразилии стала монахиней, пишет Newsroom Panama. По данным источника, 21-летняя Камила Родригес Кардозу, ранее победившая в конкурсе Miss Continent в возрасте 18 лет, приняла монашеский путь и сейчас живет в католическом монастыре под именем Ева.

Родригес Кардозу тогда считали одной из претенденток на участие в Miss Brazil и Miss Universe. Ей предлагали контракт в качестве модели и приглашали в шоу-бизнес, однако она неожиданно ушла из гламурной индустрии и решила служить Богу.

Девушка объясняет, что приняла веру в девять лет после смерти отца. По ее словам, победа на конкурсе красоты не принесла ей душевного спокойствия, и она выбрала иной путь.

Сейчас девушке 21 год, она живет в монастыре, помогает обучать детей, проживающих в трущобах, и признается, что продолжает получать предложения руки и сердца, но не рассматривает их всерьез. В ее жизни теперь главную роль играет Бог.

