08 декабря 2025 в 12:32

Победительница конкурса красоты ушла в монастырь

В Бразилии победительница конкурса красоты стала монахиней в 18 лет

Камила Родригес Кардозу Камила Родригес Кардозу Фото: Социальные сети
Победительница молодежного конкурса красоты в Бразилии стала монахиней, пишет Newsroom Panama. По данным источника, 21-летняя Камила Родригес Кардозу, ранее победившая в конкурсе Miss Continent в возрасте 18 лет, приняла монашеский путь и сейчас живет в католическом монастыре под именем Ева.

Родригес Кардозу тогда считали одной из претенденток на участие в Miss Brazil и Miss Universe. Ей предлагали контракт в качестве модели и приглашали в шоу-бизнес, однако она неожиданно ушла из гламурной индустрии и решила служить Богу.

Девушка объясняет, что приняла веру в девять лет после смерти отца. По ее словам, победа на конкурсе красоты не принесла ей душевного спокойствия, и она выбрала иной путь.

Сейчас девушке 21 год, она живет в монастыре, помогает обучать детей, проживающих в трущобах, и признается, что продолжает получать предложения руки и сердца, но не рассматривает их всерьез. В ее жизни теперь главную роль играет Бог.

Ранее три австрийские монахини устроили побег из дома престарелых, чтобы вернуться в свой родной монастырь. По данным источника, сестры тайно вернулись в замок Голденштайн в Зальцбурге, где прошла большая часть их жизни.

Бразилия
монахини
конкурсы красоты
модели
