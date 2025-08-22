«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям

Правительству Украины необходимо остановиться прямо сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова приводит агентство «БелТА». Глава республики посоветовал Киеву заключить мирное соглашение с Москвой. По мнению Лукашенко, в противном случае украинские власти рискуют потерять всю страну.

Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще, — убежден президент.

Лукашенко констатировал, что российские войска наступают по всей линии фронта. По его словам, президент Владимир Путин сказал ему, что армия старается беречь людей. При этом ВС РФ освобождают новые села каждый день.

Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует, — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина в будущем не должна стать плацдармом для нападения на Россию или Белоруссию. Он подчеркнул, что Москва и Минск будут настаивать на этом.