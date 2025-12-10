Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки

Тренер Бахтурина: катание на санках может заменить кардиотренировку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Катание детей на санках может заменить кардиотренировку, рассказала «Вестям Подмосковья» старший тренер, руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. Она также посоветовала не пренебрегать другими зимними активностями.

Тяга санок в горку активирует заднюю поверхность бедер и ягодицы, мышцы кора. Необходимость удержать равновесие на скользкой поверхности подключает мышцы-стабилизаторы. Тело в процессе катания находится в постоянном тонусе, сжигая жир эффективнее, чем при простой ходьбе, — рассказала Бахтурина.

Тренер также посоветовала строить снежные крепости — перенос и утрамбовка снега могут стать заменой приседаниям, наклонам и тяге. По ее словам, вместо высокоинтенсивной тренировки также можно почистить снег во дворе.

Ранее фитнес-тренер Денис Бекиш рассказал, что супы, орехи и сезонные продукты позволят сохранить энергию в осенний и зимний период. Он отметил, что в эти времена года организм тратит больше энергии, чтобы согреться.

