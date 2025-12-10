В Киеве нашли мертвым сына первого украинского космонавта Каденюка

Сына первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка Дмитрия нашли мертвым в квартире в Киеве, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники. На его теле обнаружили множество ранений, а в руке — нож.

Каденюка нашла его мать у двери в квартиру. По данным источников, характер травм указывает на борьбу. Правоохранители не обнаружили никакой предсмертной записки. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После смерти космонавта его родственники вступили в длительный конфликт из-за раздела имущества, включая четырехкомнатную квартиру в Киеве. Вдова Каденюка сообщала, что ей и Дмитрию угрожали со стороны другого наследника. Речь идет о сыне Владимире от первого брака.

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».