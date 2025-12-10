Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:12

«Мелкий оппортунист»: на Украине высказались о планах Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Украина не должна позволить Зеленскому сорвать переговоры

Артем Дмитрук
Украина не должна позволить президенту Владимиру Зеленскому срывать планы по урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х. По его словам, «мир близок как никогда», но «мелкий оппортунист» во главе государства может этому помешать.

Этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия, — написал он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.

До этого журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Украина
Владимир Зеленский
переговоры
Рада
