Украина не должна позволить президенту Владимиру Зеленскому срывать планы по урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х. По его словам, «мир близок как никогда», но «мелкий оппортунист» во главе государства может этому помешать.

Этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия, — написал он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.

До этого журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.