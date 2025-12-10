Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:26

Раскрыто, какие гарантии безопасности Зеленский попросит в обмен на выборы

Член СВОП Климов: Зеленский думает только о личных гарантиях безопасности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
В преддверии выборов президент Украины Владимир Зеленский сосредоточен лишь на обеспечении личной безопасности, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, своими действиями украинский политик нажил множество недоброжелателей по всему миру.

Единственное, что мне приходит на ум, когда этот персонаж (Зеленский. — NEWS.ru) говорит о гарантиях безопасности, это то, что речь идет наверняка о его личной безопасности и очень узкого круга его подельников. Все эти разговоры о безопасности Украины и незыблемости территорий — они ведь от лукавого. На самом деле этому комедианту важно, чтобы когда он с этой службы уйдет, не если, а именно когда, то останутся ли у него какие-то гарантии. Что останется? Останутся уголовные дела, заведенные на него во многих местах, — высказался Климов.

Он предположил, что новое украинское правительство предпримет попытки инициировать уголовные дела против Зеленского, поскольку его действия, причинившие вред украинскому народу, будут использованы как его политическими оппонентами, так и нынешними сообщниками. По мнению члена СВОП, это обязательно произойдет и во многих странах, чьи средства он присваивал под видом помощи Украине.

Я думаю, что на территории РФ немало тех, кто будет требовать возбуждения уголовных дел по конкретным эпизодам преступной деятельности Зеленского за последние годы. Поэтому его эта тема интересует очень сильно. И вот какие гарантии ему дадут, кто и когда — это для него вопрос буквально жизненно важный. Мне кажется, что он не имеет в виду что-то другое, но в итоге, может быть, даже на уровне подсознания, его интересует сейчас только личная безопасность: как сохранить часть награбленного, как сохранить возможность жить где-то за пределами тюремной камеры или электрического стула, — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что Зеленский меняет свою позицию по поводу выборов в стране, стремясь получить гарантии безопасности от США. Он пошел на этот шаг после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о неизбежности победы России.

Владимир Зеленский
Украина
выборы
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
