В Кремле ответили на слова Зеленского об «энергетическом перемирии» Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие

России нужен мир, а не «энергетическое перемирие», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на соответствующие слова украинского президента Владимира Зеленского.

В первую очередь <…> мы работаем над миром, а не над перемирием, — заявил Песков.

Ранее Зеленский объявил, что Украина открыта для возможности достижения «энергетического перемирия», подчеркнув необходимость аналогичных шагов со стороны России. Он также упомянул, что обновленная версия мирного плана пока не передана США, хотя активная работа над его подготовкой продолжается и передача ожидается в ближайшем будущем.

До этого Песков заявил, что вопрос о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО в настоящее время не обсуждается. По его словам, текущая ситуация предполагает совершенно иной процесс.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что после установления мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований. По его словам, следующим этапом становится решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.