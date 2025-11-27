Военэксперт объяснил, что будет на СВО сразу после заключения мира

Военэксперт объяснил, что будет на СВО сразу после заключения мира Военэксперт Дандыкин: разведение войск на СВО возможно после заключения мира

После установления мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Lenta.ru. По его словам, следующим этапом становится решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.

В случае украинского конфликта прекращение боевых действий будет непростым делом. Запад и Украина продолжают настаивать на том, что сначала должно быть перемирие, а затем уже заключение мирного соглашения. Но это неправильно — заключение мира может занять и месяц, и два, а противник получает возможность перегруппироваться и усилить войска. Так что в нашем случае сначала будет заключен мир, а потом уже все остальное, — сказал военэксперт.

Дандыкин уточнил, что работа по разграничению сторон вдоль линии боевого соприкосновения и организации отвода войск осуществляется под руководством Генштаба. При этом ГШ действует согласно распоряжениям Верховного главнокомандующего.

До этого военный эксперт говорил, что ракетные удары комплексами «Кинжал» по объектам на Украине дезорганизуют работу военно-промышленного комплекса страны. Он пояснил, что такие удары нарушают производственные процессы по созданию беспилотников и боеприпасов.