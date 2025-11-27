День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:41

Военэксперт объяснил, что будет на СВО сразу после заключения мира

Военэксперт Дандыкин: разведение войск на СВО возможно после заключения мира

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После установления мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Lenta.ru. По его словам, следующим этапом становится решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.

В случае украинского конфликта прекращение боевых действий будет непростым делом. Запад и Украина продолжают настаивать на том, что сначала должно быть перемирие, а затем уже заключение мирного соглашения. Но это неправильно — заключение мира может занять и месяц, и два, а противник получает возможность перегруппироваться и усилить войска. Так что в нашем случае сначала будет заключен мир, а потом уже все остальное, — сказал военэксперт.

Дандыкин уточнил, что работа по разграничению сторон вдоль линии боевого соприкосновения и организации отвода войск осуществляется под руководством Генштаба. При этом ГШ действует согласно распоряжениям Верховного главнокомандующего.

До этого военный эксперт говорил, что ракетные удары комплексами «Кинжал» по объектам на Украине дезорганизуют работу военно-промышленного комплекса страны. Он пояснил, что такие удары нарушают производственные процессы по созданию беспилотников и боеприпасов.

Василий Дандыкин
СВО
мирные переговоры
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.