Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине

Удары ракетами «Кинжал» по Украине подрывают работу военно-промышленного комплекса страны, заявил военэксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Он объяснил, что в этом случае срывается производство БПЛА и боеприпасов.

Это повлияет на ВПК Украины, на промышленность, на производство дронов, ракет, боеприпасов, — подчеркнул Дандыкин.

Военэксперт добавил, что атаки «Кинжалами» стали ответом на попытки Киева устроить водную блокаду Крыма, предпринятые еще до начала спецоперации. По его словам, часть ударов приходится по аэродромам, поскольку украинские самолеты продолжают вылеты, а Великобритания могла передать Киеву новые ракеты Storm Shadow и планирующие бомбы.

Если Украина не поймет, то, наверное, удары будут еще сильнее, — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли масштабный удар «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки на гражданские объекты России. Военные также использовали для атаки беспилотники.

Дандыкин предположил, что в ночь на 8 ноября цели на Украине могли атаковать семь ракет «Кинжал». Он считает, что их запускали со сверхзвуковых истребителей МиГ-31. Минобороны России эту информацию не комментировало.