Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ

Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ МО: ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» в ответ на атаки Украины

Войска РФ нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятия военно-промышленного комплекса Украины ответ на атаки по гражданским объектам России, сообщили в Министерстве обороны. Также применялись беспилотники.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, — заявили в МО РФ.

Ранее подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На данном направлении продолжается успешное развитие наступательных операций.

До этого российские бойцы уничтожили 10 солдат ВСУ, пытавшихся удерживать последние позиции на западе Купянска Харьковской области. Как заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».