Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:16

Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ

МО: ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» в ответ на атаки Украины

Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М «Кинжал» Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М «Кинжал» Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Войска РФ нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятия военно-промышленного комплекса Украины ответ на атаки по гражданским объектам России, сообщили в Министерстве обороны. Также применялись беспилотники.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, — заявили в МО РФ.

Ранее подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На данном направлении продолжается успешное развитие наступательных операций.

До этого российские бойцы уничтожили 10 солдат ВСУ, пытавшихся удерживать последние позиции на западе Купянска Харьковской области. Как заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».

СВО
ВС РФ
ВСУ
ракеты
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.